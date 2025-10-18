Deutsche HiFi-Tage 2025: Der Auftritt von PIEGA mit MLS 2 Gen2, HiFi-ROSE RS451 und der Premium 801

Im Raum 3.03 "Germanium" auf den Deutschen HiFi-Tagen 2025 kann man noch heute bis 18 Uhr und morgen von 10 bis 17 Uhr Höhepunkte aus dem PIEGA Universum live erleben.

Highlight ist die Vorführung der PIEGA Master Line Source 2 Gen2 mit zusammen mit dem HiFi-ROSE RS451 und mit AVM Ovation 8.3 Monoblöcken. Außerdem wird die aktuelle Premium 801 sowie die limitierte Premium Exclusive Edition in den Finishes Misty Green und Shiny Ash gezeigt.

Wer sich weiter über die genannten Produkte informieren möchte, kann dies hier tun:

Zur PIEGA Master Line Source 2 Gen2, die wir live in Horgen bei PIEGA erleben durften, (hier geht es zu unserem Bericht) konnten wir viele Eindrücke zusammentragen, die sich in Darmstadt wieder aufs Neue bestätigen. Der Lautsprecher entwickelt eine enorme Präsenz, paart diese mit einer Maßstäbe setzenden Präzision und steht ebenso für eine ungefilterte, pur erlebbare Dynamik - bei jedem Material, das ihm zugeführt wird.

MLS 2 Gen2

Anzeige



Der PIEGA Master Line Source 2 der zweiten Generation kostet 75.000 EUR (Paarpreis) und präsentiert sich als Schweizer Lautsprecher- und Design-Monument, das höchste Ansprüche erfüllt. Der PIEGA Master Line Source 2 Gen2 bringt einen hohen Wiedererkennunswert und viel exklusive Technik mit. Das passt alles bestens zum Image des Traditionsunternehmens aus Horgen, das in zweiter Generation von Alexander und Manuel Greiner mit enormer Souveränität und der richtigen Mischung aus Bodenständigkeit und Innovationskraft geführt wird.

Rückseitige Komplettansicht

Lamellen im Detail

Der renommierte Designer Stephan Hürlemann ist fürs Design verantwortlich, daher ersteht man nicht einfach einen Lautsprecher, sondern einen feinen Einrichtungsgegenstand. Gerade die rückseitigen Lamellen des Luxus-Schallwandlers erweisen sich als eindeutiges Erkennungsmerkmal. Technisch wird ein enormer Standard geboten: Vier übereinander angeordnete, im Haus gefertigte Line Source Driver-Bändchen 211 kommen in jedem PIEGA Master Line Source 2 Gen2 Lautsprecher zum Einsatz.

Bändchen aus dem Array vorn im Detail

Passivmembranen hinten

Anzeige



Für den Bassbereich verwendet PIEGA vorn zwei aktive angetriebene 220 mm messende UHQD-Treiber, hinten finden sich zusätzlich zwei UHQD-Passivmembranen. Die Schweizer Manufaktur betrachtet den Master Line Source 2 der zweiten Generation als eine "Anschaffung fürs Leben": 98 kg Gewicht verdeutlichen hier den extrem hohen Materialaufwand. Ein Lautsprecher misst stattliche 168 cm in der Höhe, 29 cm in der Breite und 45,5 cm in der Tiefe. Verstärker mit einer Leistung bis zu 500 Watt pro Kanal arbeiten optimal mit den akustischen Kunstwerken aus dem Land der Eidgenossen zusammen. Frequenzen zwischen 20 Hz und 50 kHz werden wiedergegeben. Damit ist der PIEGA Master Line Source 2 Gen2 auch perfekt für HiRes-Audio.

Für eine kraftvolle Verstärkung sind AVM Ovation Monoblöcke zuständig

Doch auch der noch neue HiFi-ROSE RS451 verdient seine Erwähnung im Darmstädter Setup. Er erwies sich in unserem Test als außergewöhnlich flexible, performante Komponente, die mit Hilfe von State-Of-The-Art-Technologie als Kopfhörerverstärker sowie als Stereo-Vorstufe akustische Akzente setzt. Deutlich für den RS451 sprechen auch der für diese Leistungsklasse faire Kaufpreis und die flexible Anschlussbestückung,

HiFi-ROSE RS451

Anzeige



Auch die grandiose Verarbeitung des edlen Aluminiumgehäuses sowie das sauber ansprechende, großformatige Touch-Display sind Argumente für den RS451. Insgesamt präsentiert sich der HiFi-ROSE RS451 somit als ein echter Kauftipp in der 3.000 EUR-Liga: Optisch luxuriös, umfassend ausgestattet, flexibel einsetzbar und richtig gut klingend.

Premium 801

Im Darmstadium steht auch der PIEGA Premium 801. Erstmals auf der High End 2025 präsentiert, schließt der noble Schallwandker die Lücke zwischen der von uns getesteten schlanken Premium 701 Gen2 und der COAX 611 Gen2 (hier geht es zu unserem Test der COAX 611 Gen2).

Neu entwickeltes Bändchen

Ausgestattet ist der Lautsprecher mit einem komplett neu konstruierten magnetostatischen Bändchen inklusive vorgelagertem Horn, vier belastbaren Tieftönern. Hinzu kommt eine versteifte Gehäusestruktur (identisch zur COAX 611 Gen2) mit Holzmatrix-Innenaufbau. So gerüstet, liefert die noble Box einen detailreichen, dynamischen und fesselnden Sound. Die angehobene Trennfrequenz im Mitteltöner, eine impedanzfreundliche Frequenzweiche plus die Option zum Bi-Amping stehen für eine genaue Anpassung an verschoedene Anlagenkonzepte. Die Preise beginnen ab 4.950 EUR/Stück, und die Premium 801 wird gegen Aufpreis auch in allen acht Excellence-Farben erhältlich sein.

Anzeige



Premium 301

In eleganter Excellence-Farbgebung

Zu guter Letzt haben die Schweizer auch die Premium 301 mit nach Hessen gebracht - in besonders attraktiver Excellence-Farbgebung. Dieser kompakte Zweiwege-Lautsprecher zeichnet sich durch kultivierten und lebendigen Klang bei zugleich besonders zurückhaltenden Abmessungen aus.

Unser Fazit

MLS 2 Gen2

PIEGA stellt in Darmstadt erneut unter Beweis, dass man zu den führenden Lautsprecherherstellern gehört. Die mustergültige Verarbeitung, die umfangreiche, hochwertige technische Ausstattung aller Lautsprecher und der feine, dynamische, bei Bedarf ausgesprochen nachdrückliche Klang sprechen für die Schweizer Schallwandler aus Horgen am Zürichsee. Dass man mit der Master Line Source 2 Gen2, kurz MLS 2 Gen2, auch im absoluten High End-Business mehr als nur ein Wörtchen mitzureden hat, sollte die Konkurrenz stets im Auge behalten. Denn was hier an Innovation und Klangqualität geboten wird, lässt im wahrsten Wortsinne aufhorchen. Fehlt noch HiFi-ROSE - unter ROSE x PIEGA ist eine Website erreichbar, die sämtliche Produkte des südkoreanischen HiFi-Anbieters und der Schweizer Boxenmanufaktur präsentiert. Optisch & akustisch passen HiFi-ROSE und PIEGA perfekt zusammen - daher verwundert es kaum, dass es hier eine so enge Zusammenarbeit gibt.

Special: Carsten Rampacher

Datum: 18. Oktober 2025