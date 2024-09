XXL-TEST: Standlautsprecher PIEGA COAX 611 - Schweizer Gipfelstürmer mit Charme und Leistungsfähigkeit

Aus der PIEGA COAX Gen2 Excellence Serie gastiert die COAX 611 in edler Farbgebung und mit feinster Verarbeitung in der Redaktion - nach dem Preview hatten wir nun die Möglichkeit, einen großen Test zu finalisieren - in diesem musste sich die edle Klangskulptur auch noch mit einem äußerst noblen, weiteren Verstärker als Zuspieler auseinandersetzen, später mehr dazu.

PIEGA arbeitet bei den Schallwandlern aus der "Excellence"-Serie mit einem renommierten Schweizer Betrieb für Metallverarbeitung zusammen, um eine perfekte Umsetzung das Gehäuse betreffend zu erreichen. Die Farben Blue Lagoon, Misty Green, Shiny Ash, Desert Gold, Bordeaux Red, Havanna Tobacco, Autumn Bronze und Alpine Stone stehen zur Auswahl. In Standardausführung Aluminium kommt das Paar COAX 611 auf 14.900 EUR, für die Excellence-Ausführung werden pro Schallwandler zusätzlich 800 EUR in Rechnung gestellt.

Wir hatten bereits die PIEGA COAX 411 als potenten Dreiwege-Regallautsprecher im Test, ebenfalls in der Excellence-Version, und waren mehr als angetan von der superben Gesamtqualität des Schweizer Akustik-Pakets.

Feinste Verarbeitung, hier im oberen Bereich

Elegante und akustisch nützliche Formgebung, denn durch das Verjüngen nach hinten bilden sich im Gehäuseinneren keine stehenden Wellen

Perfektes Oberflächen-Finish

Verarbeitung im unteren Bereich

Fußkonstruktion

Lautsprecherkabel-Anschlussterminals

Selbstverständlich ist das enorm viel Geld, das beim Kauf eines Pärchens COAX 611 nach Horgen am Zürichsee und an den ausliefernden Fachhändler geht. Aber dafür ist bereits der optische Eindruck nach dem Auspacken so gut, dass man hier nur von absoluter Referenz-Verarbeitung sprechen kann. Die beiden Schallwandler sehen nicht nur blendend aus, man kann sich auch jedes Detail in Ruhe anschauen, und wird nicht einmal im Ansatz Kritikpunkte finden. Die massiv verarbeiteten, unerschütterlich soliden Alumeniumgehäuse, die über alle Maßen sorgfältige Umsetzung der speziellen "Excellence"-Farbgebung und die präzisen Passungen überall dokumentieren die Sonderstellung der Standlautsprecher. Das nahtlose Aluminium-Strangpress-Profil aus einem Stück ist eine PIEGA-typische Besonderheit. Das wunderschöne Design wurde nicht "einfach durch Zufall" konzipiert, sondern stammt aus der Feder des renommierten Designers Stephan Hürlemann.

Nach dem koaxialen Prinzip arbeitendes Bändchen

Tieftöner

Auch technisch wird einiges geboten. So das nach dem koaxialen Prinzip (Hochtöner im Zentrum des Mitteltöners) arbeitende, im Haus entwickelte und zusammengesetzte Bändchen mit der Typenbezeichnung C112+ oder die TIM2 Technologie. Dahinter verbirgt sich das "Tension Improve Module 2", dieses versetzt das Lautsprechergehäuse unter eine kontrollierte Spannung, damit die akustische Harmonie störende Gehäuseschwingungen nahezu perfekt unterdrückt werden können. Die beiden UHQD-Tieftöner (2 x 160 mm) werden von gleich drei passiven Membranen im Sinne einer vehementen, präzisen Basswiedergabe mit hoher Effizienz und überragendem Tiefgang unterstützt. Der Dreiwege-System-Standlautsprecher ist für Verstärker mit einer Kanalleistung von 20 bis 250 Watt geeignet, wobei wir schon zu einem eher kräftigen Verstärker raten würden. Die Empfindlichkeit geben die Schweizer mit 90 dB/W/m an. Die Impedanz liegt bei 4 Ohm, und der Frequenzgang reicht von 32 Hz bis hoch auf 50 kHz, perfekt demnach auch für Hi-Res-Audio-Material.

