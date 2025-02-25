XXL-TEST: PIEGA Standlautsprecher Premium 701 Gen2 - klarer Klang und feine Optik ab 5.500 EUR Paarpreis

Der PIEGA Premium 701 Gen2 3-Wege-Standlautsprecher wurde im Rahmen der PIEGA Experience Days 2024 erstmals präsentiert. Die bereits in der ersten Generation erfolgreiche Baureihe haben die PIEGA Ingenieure durch viel Feinarbeit, aber auch durch Neuentwicklungen auf ein neues Level gehoben. Zu den Neuerungen gehören ein magnetostatischer Hochtöner und genau dazu passend entwickelte Mittel- sowie Tieftöner. Zu kaufen gibt es die PREMIUM 701 Gen2 ab 2.750 EUR (Stück) in Aluminium, sandstrahlgebürstet, silber-eloxiert, und mit grauer Abdeckung. 200 EUR mehr pro Stück werden für die Ausführungen in Aluminium, schwarz eloxiert, mit schwarzer Abdeckung, beziehungsweise Aluminium, weiß eloxiert, mit weißer Abdeckung fällig. Es handelt sich um einen Bassreflexlautsprecher mit zwei Bassreflexöffnungen auf der Rückseite, die, wie die gesamte Konstruktion, sehr akkurat ausgeführt sind.

Sehr elegant auch von schräg hinten

2 Bassreflexöffnungen auf der Rückseite

Hier im Detail

Leichter abnehmbare Schutzgitter mit starken Magneten

Bei der Überarbeitung des auch zuvor bereits eleganten Designs (Abmessungen 111,5/Höhe × 17 cm/Breite × 22,8 cm/Tiefe plus ein Fuss-Durchmesser von 30 cm) wurde auf Details Wert gelegt, wie beispielsweise auf eine neue Befestigung des Lautsprecher-Schutzgitters, das sich nun deutlich einfacher abnehmen lässt. Zugleich ist dank zusätzlicher Magnete ein starker Halt sichergestellt.

Exzellente Materialqualität sowie Detailverarbeitung, Beispiel 1

Und hier Beispiel 2

Wie wir es von den Schweizer Lautsprecher-Experten bereits bestens kennen, ist die Verarbeitung des massiven Aluminium-Gehäuses vorzüglich, man kann auch sehr genau hinschauen und entdeckt keinen Makel.

Aufgeräumte Optik auch ohne Schutzgitter

Die Optik ist entpuppt sich bei nicht aufgesetztem Gitter ebenfalls als aufgeräumt. Um die Chassis sind keine sichtbaren Schrauben zu sehen.

Eleganter, runder Standfuß

Der runde Standfuß gibt einen interessanten Kontrast zum Boxengehäuse ab und sorgt für eine unverwechselbare optische Erscheinung der Premium 701 Gen2.

Sehr hochwertig gestaltet präsentieren sich auch die Lautsprecherkabel-Schraubanschlüsse

Rückwärtig zu finden sind langzeitstabile sowie leichtgängige Lautsprecherkabel-Schraubverschlüsse.

140 mm Chassis, in identischer Größe gibt es diese für die Mittelton- und die Tieftonwiedergabe

Der Premium 701 Gen2 wurde mit neuen Chassis ausgestattet. Mitteltöner (FSD-M, 140 mm) und Basstreiber (FSD-W, ebenfalls 140 mm) sind Neuentwicklungen, im Fokus stand beispielsweise die Optimierung des Übergangs vom Mitteltöner zum Hochtöner. Als Membranmaterial kommt bei PIEGA beschichtetes Papier zum Einsatz, kombiniert mit dem Prinzip einer Inverskalotte. Der symmetrische Antrieb macht stabile Schwingungen möglich, und Verzerrungen, auch bei beachtlichem Pegel, können spürbar reduziert werden. Der elegante, pro Stück 20,9 kg wiegende Lautsprecher eignet sich für Verstärkerleistungen zwischen 20 und 200 Watt pro Kanal, und die Empfindlichkeit wird mit 90 dB (1W, 1m) angegeben.

Neues Bändchen

Ferner Verwendung findet ein neues Bändchen namens RM 01-24, laut PIEGA das "fortschrittlichste Bändchen der PIEGA-Geschichte". Es handelt sich um eine vollständige Neukonstruktion mit dem Hauptziel, eine große Bändchenfläche in ein kleineres Format zu integrieren. Ein komplett symmetrisches Magnetfeld garantiert eine sehr präzise Präsentation des Hochfrequenzbereichs, reduzierte Klirrwerte sind ein weiterer Vorzug. Zusätzlich zum Einsatz kommt eine zum Patent angemeldete neue Dämpfungstechnologie, und durch Spritzguss-Fertigung ergeben sich zudem Gewichtsvorteile. Beeindruckend ist der Frequenzgang, der von 34 Hz - recht tief für einen so kompakten Lautsprecher - bis hoch auf 50 kHz, perfekt für Hi-Res-Audio, reicht.

