XXL-SPECIAL: PIEGA Master Line Source 2 - erste Klangeindrücke der meisterhaften Lautsprecher für 75.000 EUR

Der Luxus-Lautsprecher PIEGA Master Line Source 2 der zweiten Generation kommt auf einen nicht unerheblichen Kaufpreis von 75.000 EUR, verspricht dafür aber auch akustische Höhenflüge der Extraklasse. Und das Finish ist, wie man es von einer Schweizer Manufaktur erwartet, auch bis ins Detail exzellent.

Seitliche Ansicht

Lamellen aus seitlicher Perspektive

Die MLS 2 Generation 2 besitzt schon optisch einen enormen Wiedererkennungswert - das passt alles bestens zum Image des Traditionsunternehmens aus Horgen, das in zweiter Generation von Alexander und Manuel Greiner mit treffsicherer Hand und der richtigen Mischung aus Bodenständigkeit und Innovationskraft geführt wird.

Die charakteristischen Lamellen, Bild 1

Und Bild 2

Der renommierte Designer Stephan Hürlemann zeichnet sich übrigens fürs Design verantwortlich, man kauft demnach nicht einfach einen Lautsprecher, sondern auch ein optisches "Objekt der Begierde" - eine noble Klang-Skulptur für den ästhetisch höchst anspruchsvolle Wohnraum. Gerade die Lamellen auf der Rückseite des Premium-Lautsprechers sind ein eindeutiges Erkennungsmerkmal, aber auch die Kontraste zwischen dem bei unseren Kandidaten hellen Holz-Gehäuseteilen (natürlich gibt es auch andere Ausführungen, insgesamt vier.

Vier koaxiale Mittel-/Hochtoneinheiten

Eine davon im Detail

Die Koax-Bändchen werden im Haus gefertigt

Technisch konnte sich die PIEGA-Enwicklungsabteilung und die hauseigene Fertigung der Koax-Bändchenchassis "so richtig austoben": Vier übereinander angeordnete Line Source Driver-Bändchen 211 sind in jedem MLS 2 Gen 2-Lautsprecher verbaut, in der hauseigenen Manufaktur mit höchtmöglicher Genauigkeit gefertigt.

Tieftöner vorne

Passive Membranen hinten

Anschlussterminal

Traversenstandfuß

Für kraftvoll-exakte Bässe kommen vorn zwei aktive angetrieben 220 mm messende UHQD-Treiber zum Einsatz, hinten finden sich zwei UHQD-Passivmembranen. PIEGA sieht die MLS 2 der zweiten Generation als eine "Anschaffung fürs Leben", und so wirkt der Schallwandler auch auf uns: Wie für die Ewigkeit gebaut. 98 kg Gewicht sprechen eine deutliche Sprache. Ein Lautsprecher ist stattliche 168 cm hoch, 29 cm breit und 45,5 cm tief. Verstärker mit einer Leistung bis zu 500 Watt harmonieren bestens mit den Klang-Skulpturen aus dem Land der Eidgenossen. Frequenzen zwischen 20 Hz und 50 kHz werden wiedergegeben.

