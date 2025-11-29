AREA DVD Weihnachtskaufberatung, Teil 2: Unsere Favoriten von 500 bis 1.000 EUR

Hier folgt der zweite Teil unserer Weihnachtskaufberatung 2025.Wir stellen hier Komponenten in einem Preisspektrum von 500 bis 1.000 EUR vor, und wie üblich starten wir mit dem preiswertesten Modell und enden mit dem teuersten. Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre.

beyerdynamic DT 1990 PRO MKII

Normalerweise kostet der offene Over Ear-Studiokopfhörer beyerdynamic DT 1990 PRO MKII 539 EUR, aktuell ist er jetzt noch für 499 EUR direkt beim Hersteller zu erwerben. Mit seinen TESLA.45-Treibern steht er für ein authentisches, dynamisches, zugleich aber angenehmes Hörerlebnis.

Hochwertige Materialien, saubere Verarbeitung

Im Case

Man muss natürlich bedenken, dass es sich um einen offenen Kopfhörer handelt - daher hört die Außenwelt deutlich stärker mit als bei einem geschlossenen Kopfhörer, und man selbst als Hörender ist auch nicht so gut abgeschottet. Dafür genießt man ein weitläufiges, offenes Klangbild, gerade bei diesem Modell sehr ausgeprägt. Für den Kopfhörer aus Heilbronn, der eine Impedanz von 30 Ohm aufweist, sprechen auch seine vorzügliche Verarbeitung, der ultrabequeme Sitz und die beiden mitgelieferten, akustisch unterschiedlich ausgelegten Velours-Ohrpolster.

Die Produktseite zum DT 1990 PRO MKII bei beyerdynamic

Bluesound Node N132 (2025)

Für einen Marktpreis von 499 EUR gibt sich der optisch wie sein eleganter Vorgänger gehaltene Bluesound Node N132 (2025) keine Blöße - vielmehr präsentiert er sich mit modernster Vollausstattung und sehr hochwertigen Baugruppen. Er ist mit präzisen ESS ES9039Q2M-DAC-Chips ausgestattet, und hinsichtlich der üppig vorhandenen Rechenpower greift er auf einen Quad Core 1,8 GHz ARM Cortez A53 Prozessor zurück.

Rückseite

Auch für Headphone-Liebhaber ist der Node N132 perfekt geeignet, bietet er doch einen auch in der Praxis ausgezeichnet klingenden THA AAA-Kopfhörerverstärker. Optional, gegen Aufpreis, ist der auch als Vorverstärker einzusetzende Kompakt-Tausendsassa auch mit Dirac Live auszurüsten. Die umfassende Anschlussbestückung, unter anderem mit HDMI-eARC, spricht ebenfalls fürs sauber verarbeitete Gerät.

Auch Audio-Einstellungen bietet die BluOS-App

Und dass die BluOS-Streaming-Plattform zu praktisch allen relevanten Streamingdiensten kompatibel ist und auch AirPlay 2 unterstützt, wissen Bluesound-Fans schon längst.

Zum Node N132 (2025) direkt bei Bluesound

Cambridge Audio MXW70

Gar nicht so einfach, eine leistungsstarke, preislich faire und auch noch kompakte Stereo-Endstufe zu finden. Aber durchaus möglich, wie die Cambridge Audio MXW70 für 599 EUR nachdrücklich unter Beweis stellt. Ideal arbeitet sie mit dem DAC/Vorverstärker/Kopfhörerverstärker DACMAGIC 200M (399 EUR) zusammen, oder aber mit dem MXN10 Netzwerkplayer/Vorverstärker (399 EUR).

Tadelloses Finish

Rückseite

Die eingebauten Hypex nCore-Digitalverstärker realisieren kräftige 2 x 70 Watt an 8 Ohm, im gebrückten Mono-Betrieb sind gar 250 Watt möglich. Die ansehnliche, zeitlose Optik und die sehr gute Verarbeitung sprechen für die homogen und schlüssig aufspielende Konstruktion des britischen Traditionsherstellers.

Hier gibt es Informationen zur MXW70 bei Cambridge Audio

DALI iO-8

Den noblen, enorm hochwertig verarbeiteten Dali iO-8 Over-Ear-Bluetooth-Kopfhörer gibt es für exakt 599 EUR. DALI verzichtet auch bei diesem edlen Kopfhörer mit aptX Adaptive-Support bewusst auf eine App-Steuerung, sodass sich der Kontakt mit dem iO-8 maximal einfach und komfortabel gestaltet. "Komfortabel" ist unser Stichwort, denn der Sitz des Kopfhörers mit sehr effektiver aktiver Geräuschunterdrückung ist auch nach mehrstündigem Tragen noch stimmig.

50 mm-Treiber

Hohe Qualität auch im Detail

Die 50 mm messenden Treiber stehen für ein ausgewogenes, detailliertes Klangbild, und die Wiedergabezeiten von 30 Stunden (mit ANC) und 35 Stunden (ohne ANC) reichen auf jeden Fall auch für lange Flugreisen, ohne dass man nachladen muss. An Bord befindet sich auch eine ebenfalls sehr guter Transparenzmodus, wenn man am Flughafen oder am Bahnhof wichtige Durchsagen nicht verpassen möchte.

Mehr zum iO-12 finden Sie bei DALI

Canton GLE 20 S2

Für einen Paarpreis von 638 EUR ist der vor kurzem neu auf dem Markt eingeführte Zweiwege-Bassreflex-Regallautsprecher Canton GLE 20 S2 zu haben. Er eignet sich dank seiner kompakten Abmessungen auch dann bestens, wenn man nicht viel Platz hat, um Lautsprecher aufzustellen.

Hochtöner

Tief-/Mitteltöner

Die für diese Preisklasse aufwändigen Chassis für die Hochton- und die Tief/Mitteltonwiedergabe machen sich in der Praxis definitiv bezahlt. Denn der kompakte Lautsprecher gefällt mit einer gut detaillierten und lebendigen Gesamtwiedergabe. Auch an der Pegelfestigkeit gibt es nichts auszusetzen. Die Verarbeitung ist gut, die optisch mit der separaten Schallwand auch bei dieser GLE S2-Version klassisch.

Die Informationen zum GLE 20 S2 bei Canton

Teufel Motiv XL

Aktuell kommt der große All-In-One-Streaminglautsprecher Teufel Motiv XL auf exakt 799 EUR (Stand: 27. November 2025). Er ist als durchaus stattlich zu bezeichnen, mit einer Breite von 560 mm, einer Höhe von 251 mm und einer Tiefe von 289 mm. Er ist akustisch so stark, dass er im kleineren Wohnzimmer auf jeden Fall als "Hauptanlage" dienen kann.

Mit 3-Wege-System

Er präsentiert sich sehr gut ausgestattet, nur HDMI fehlt. Ansonsten ist nahezu alles an Bord: Bluetooth 4.2 mit AAC, Apple AirPlay 2, Google Chromecast, TIDAL Connect, Spotify Connect und sogar Roon ready. Der nachdrücklich aufspielende Lautsprecher greift auf ein 3-Wege-Systemm zurück, die von einer Class D-Endstufe mit 210 Watt angetrieben werden.

Teufel Home App

Mit zum Ausstattungsumfang gehört auch Teufels hauseigenes Dynamore-System, für eine breite Stereobühne und viel (realistische) Räumlichkeit. Wichtig: Auch, wenn der Motiv XL in erster Linie für den Einsatz zuhause gedacht ist, liefern die Berliner Soundexperten trotzdem einen Akku mit, der für bis zu 13 Stunden Laufzeit gut ist. Gesteuert wird der akustische Spaßmacher mit der Teufel Home-App.

Alle Teufel-Infos zum Motiv XL

