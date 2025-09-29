TEST: Canton GLE 20 S2 - leistungsstarke Zweiwege-Kompaktbox mit neu entwickelten Treibern

Die Canton GLE 20 S2 ist der kleinere der beiden Canton GLE S2 Regallautsprecher. Er ist wahlweise in Schwarz Dekor, Weiß Dekor oder Makassar lieferbar und kommt auf einen Stückpreis von 319 EUR.

Tief-/Mitteltöner

Wichtigste Neuerungen bei der Canton GLE S2-Serie sind die Treiber und Schwingsysteme. Das heißt, die Treiber sind komplett überarbeitet – erläutern wir kurz den Hintergrund. Bestens bekannt ist uns die Canton Vento-Serie. Vom Membranmaterial kommt hier Aluminium-Titanium-Graphit zum Einsatz. Bei der neuen Canton GLE S2-Serie heißt das an die Vento angelehnte Membranmaterial Aluminium-Titan-Black, letzteres ist gut erkennbar an der komplett schwarzen Optik der Membran.

Detail am Tief-/Mitteltöner

Bei der Vento-Serie kommt nicht einfach eloxiertes, speziell geformtes Aluminium zum Einsatz. Vielmehr wird zusätzlich auf einen chemischen Prozess gesetzt, der die Oberfläche aufraut und somit durch die offenporige Struktur für mehr Fläche sorgt. Und exakt mit dieser offenporigen Struktur wird die Membran eloxiert, sodass mehr Metallpartikel hineinpassen, die die Membran steifer und somit belastbarer machen.Bei der Vento-Baureihe war dieser Zwischenschritt angedacht, um eine passende Lösung zwischen den Titanium-Membranen und den Keramik-Membranen zu schaffen.

Aufwändige Membrantechnologie bei der neuen Canton GLE S2-Serie

Genau das gleiche Verfahren wird jetzt bei der neuen GLE S2-Serie angewandt. Der spezielle Materialmix drückt sich dann, wie erwähnt, in einer schwarzen Membran aus, ähnlich wie es auch bei der aktuellen Reference-Serie der Fall ist.

Hochtöner

Beim Hochtöner wird schwarzes Aluminium bei den Lautsprechern der GLE S2-Serie verwendet. Der 25 mm Hochtöner (Alu-Black mit entsprechender Beschichtung) ist komplett neu, bei der Vorgänger-Baureihe kam eine flache Kalotte zum Einsatz (Alu-Mangan-Kalotte mit angehaftetem Schwingspulenträger), jetzt ist das Schwingsystem an das aus den Vento-und Reference-Modellen angelehnt, die Kalotte besitzt daher nun eine hohe Kuppel, kombiniert mit einer einfachen Schwingspulen-Konfiguration.

Die Canton GLE 20 S2 auf einem passenden Ständer

Daher ist das gesamte System nun leichter, und breitbandiger ausgelegt. Der Breakup-Punkt liegt bei über 30 kHz, was die Membranresonanz angeht, und das ist aus akustischer Sicht nachvollziehbarerweise deutlich besser als bei der Vorgängerserie. Es gibt daher zwar keinen Keramik-Hochtöner bei der GLE S2-Serie, aber der Aufbau des Schwingsystems geriet deutlich aufwändiger. Der Tief-/Mitteltöner misst 154 mm. Die Frequenzweiche wurde hinsichtlich der Parameter überarbeitet, im Sinne eines nochmals homogeneren Klangs innerhalb aller Lautsprecher der GLE S2-Serie.

Bassreflexöffnung hinten

Die Canton GLE 20 S2 arbeitet nach dem 2-Wege Bassreflex-Prinzip, wobei sich die Bassreflexöffnung auf der Rückseite befindet. Die Nennbelastbarkeit liegt bei 70 Watt, die Musikbelastbarkeit: bei 130 Watt. Der Übertragungsbereich geht von 42 Hz bis hoch auf 40 kHz. Die Übergangsfrequenz liegt bei 3.200 Hz, die Impedanz geben die Hessen mit 4 bis 8 Ohm an. Fehlt noch der Wirkungsgrad, er beträgt 86,5 dB bei 2,83V/1m.

Aus seitlicher Perspektive

Separate Schallwand

Kantenverarbeitung vorne

Kantenverarbeitung hinten

Firmenlogo

Der Lautsprecher besitzt kein Unibody-Gehäuse, sondern setzt auf eine separate, sehr exakt an den Korpus angefügte Schallwand. Alle Kanten, hinten und auch vorne, präsentieren sich als tadellos ausgeformt und verarbeitet. Auch die Single-Wiring-Anschlussterminals sind hochwertig und leichtgängig.

