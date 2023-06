TEST: Cambridge Audio Streamer MXN10 - kompaktes Multimedia-Talent

499 EUR kostet der sehr kompakt bauende Netzwerkplayer MXN10 aus dem Hause Cambridge Audio. Er ist mit einem "StreamMagic" Modul der vierten Generation ausgestattet und brilliert mit hochwertigen ESS Sabre ES9033Q D/A-Wandlern. Chromecast built-in sorgt für komfortables Streaming und die einfache Einbindung in Google Home-basierte Mehrraum-Systeme. Apple AirPlay 2 fehlt natürlich ebenfalls nicht.

Dank MPEG-DASH-Unterstützung kann man Internet Radio in ausgezeichneter Qualität genießen. Das Device ist kompatibel zu Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz. Zudem, ganz dem aktuellen Trend folgend, ist der MXN10 auch Roon-ready Was gibt es zu Verarbeitung und Anschlüssen zu schreiben?

Standby-Knopf

Favoriten-Tasten

Der MXN10 ist optisch äußerst unauffällig und kann aufgrund des geringen Platzbedarfs beinahe überall untergebracht werden. Auf der aufgeräumten Frontblende befindet sich kein Display. Lediglich der Standby-Knopf sowie vier Favoritentasten sind dort angebracht. Das Finish wirkt insgesamt gut, wenngleich nicht überdurchschnittlich hochwertig.

Rückseite gesamt

Anzeige



Cinch Line-Output, koaxialer Digitalausgang, optischer Digitalausgang

USB-A, Ethernetschnittstelle

Anschlussoptionen finden sich in Form von Cinch/Phono, einem optischen sowie einem koaxialen Digitalausgang und einem WLAN 5 (Dualband)- sowie einem Bluetooth 5.0-Modul und einem USB-Anschluss. Auch ein Ethernet-Slot für die kabelbasierte Einbindung steht bereit,

Was wird an Formaten entgegen genommen? Hier ist die Auswahl üppig: ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD (x512), WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+ und OGG Vorbis. Bis zu 768 kHz/32-Bit (PCM) beziehungsweise bis zu DSD512 können Dateien wiedergegeben werden.

Weiter auf: Nächste Seite

Seiten: 1 2 3

Tags: Cambridge Audio