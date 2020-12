News

ZDF zeigt "Das Boot - Staffel 2" zum Jahreswechsel

Das ZDF zeigt zum Jahreswechsel die zweite Staffel von "Das Boot". Nach der Pay TV-Premiere bei Sky und der Blu-ray Disc-Veröffentlichung inklusive Dolby Atmos-Sound werden die neuen Folgen ab dem 27.12.2020 um 20:15 Uhr im ZDF-Hauptprogramm ausgestrahlt. Die erste Staffel gibt es auch zum "On Demand"-Abruf in der ZDF-Mediathek - in Deutsch, mit Originalton oder Audio-Deskription.

Die Dreharbeiten für die dritte Staffel der Sky-Serie haben bereits kürzlich begonnen. Die zehn neuen Folgen von "Das Boot" werden sogar in 8K-Auflösung inklusive Dolby Atmos-Sound produziert.

