Sky: Drehstart für "Das Boot - Staffel 3" in 8K mit Dolby Atmos

Sky kündigt den Drehbeginn für die dritte Staffel von "Das Boot" an. Die Dreharbeiten für die zehn neuen Episoden sollen bereits vor kurzem in Prag begonnen haben. Weitere Dreharbeiten sind in Malta geplant. Die Regie der Episoden eins bis fünf führt Hans Steinbichler („Winterreise“, „Das Tagebuch der Anne Frank“) sowie Dennis Gansel („Die Welle“, „Napola“) bei den letzten fünf Episoden.

Nachdem die beiden ersten Staffeln der Serie bereits in Ultra HD mit Dolby Atmos verfügbar sind, werden die neuen Episoden im Rahmen einer Kooperation mit Samsung für Besitzer von QLED 8K SmartTVs sogar in 8K produziert. Auch die dritte Staffel soll wieder Dolby Atmos-Sound bieten.

Ab wann genau die dritte Staffel von "Das Boot" bei Sky zu sehen sein wird und wie genaue diese auf die Samsung QLED TVs in 8K gelangen soll, ist noch offen. Da die Sky Q-Box maximal Ultra HD in 4K unterstützt, müssten die Folgen direkt auf die Samsung-Fernseher in 8K übertragen werden.

