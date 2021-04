News

"Zack Snyder's Justice League" mit deutschem Dolby Atmos-Mix auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Warner hat jetzt die Details zur Ausstattung von "Zack Snyder's Justice League" bekannt gegeben. Die 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc werden beide mit einem deutschen und englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein. Die Ultra HD Blu-ray nutzt dafür einen Dolby TrueHD-Core während es diesen bei der Blu-ray Disc nur für den deutschen Ton gibt und der englische Originalton Dolby Digital+ als Basis nutzt. Als Bonus-Material gibt es ein Special mit Zack Snyder über seine Filmtrilogie im DC Universe.

"Zack Snyder's Justice League" erscheint am 27.05.2021 in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc und DVD. Neben der Standard-Edition erscheint der Film voraussichtlich am 08.07.2021 auch als Steelbook in beiden Blu-ray-Formaten. Ab dem 20.05 wird "Zack Snyder's Justice League" bereits in digitalen Stores wie Apple iTunes und Amazon Prime Video erhältlich sein.

Zack Snyder's Justice League (Blu-ray Disc / 4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 1,33:1

Ton: Deutsch, Englisch (Dolby Atmos)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

VOLLENDUNG DER TRILOGIE: Regisseur Zack Snyder schaut auf seine Filmtrilogie im DC Universe zurück