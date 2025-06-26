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Wolfvision Cynap Videobar als All-In-One-Lösung für hybride Besprechungsräume

Bildquelle: Wolfvision / HiFi Forum Baiersdorf

Hybride Meetings, flexible Arbeitsmodelle und nahtlose Zusammenarbeit auch mit externen Partnern geht mit hohen Ansprüchen an moderne Medientechnik einher. Wolfvision nimmt genau dies ins Visier und möchte mit der Cynap Videobar als All-In-One-Lösung für Konferenzräume, Business-Lounges, im Home-Office oder interaktiven Präsentationsumgebungen neue Maßstäbe setzen. Audio-, Video- und Collaboration-Technologien werden hier in einem Gerät vereint. Auch der Bedienkomfort und das Design kommen nicht zu kurz.

Die Wolfvision Cynap Videobar ist ab sofort im HiFi Forum Baiersdorf zur Vorführung bereit:

HiFi Forum GmbH

Breslauer Str. 29

91083 Baiersdorf bei Nürnberg

Telefon: +49 9133 60629-0

https://www.hififorum.de/

Highlights der Wolfvision Cynap Videobar in der Übersicht:

4K UHD KI-Kamera mit 110° Sichtfeld und automatischem Framing für scharfe Bilder und optimale Teilnehmererfassung

Beamforming-Mikrofonarray mit WolfVision Advanced Voice-Processing Engine (WAVE) für klare Sprachübertragung durch Rauschunterdrückung und Echo-Kompensation.

Integrierte Lautsprecher von Fohhn

BYOD-Unterstützung ermöglicht drahtloses Screen-Sharing über AirPlay, Miracast und Chromecast ohne zusätzliche Apps oder Dongles.

BYOM-Funktionalität erlaubt es, Webkonferenzen von einem eigenen Laptop aus zu starten und dabei die integrierten Audio- und Videoressourcen der Videobar zu nutzen.

Whiteboard- und Annotationstools

Cloud-basierte Fernverwaltung für einfache Einrichtung, Überwachung und Aktualisierung mehrerer Geräte über die vSolution Link Pro Software.

Einfache Integration durch Plug-and-Play-Design, ideal für kleine bis mittelgroße Besprechungsräume.

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