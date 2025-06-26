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Dolby, Google und Lenovo präsentieren erstes Chromebook mit Dolby Atmos

Bildquelle: Dolby

Dolby, Lenovo und Google haben das neue Lenovo Chromebook Plus, erhältlich in 10 und 14 Zoll, vorgestellt. Es ist das weltweit erste Chromebook mit Dolby Atmos und soll eine neue Ära von immersivem Audio auf Chromebooks einläuten. Ob Lieblingsfilm, Serie oder Musik, die Dolby Atmos-Integration soll die Klangqualität auf ein neues Level hieven und mitreißenden, emotionalen Klanggenuss bieten.

"Chromebooks sind leistungsstarke Geräte, die für ihre Einfachheit, Erschwinglichkeit und ihre Fähigkeit, Kreativität zu inspirieren, bekannt sind", sagte Mahesh Balakrishnan, Vice President und General Manager of Consumer Entertainment, Dolby Laboratories. "Mit Dolby Atmos, das jetzt auf dem Lenovo Chromebook Plus verfügbar ist, bieten wir einem noch breiteren und vielfältigeren Publikum modernsten, immersiven Klang."

"Das Lenovo Chromebook Plus (14", 10), das erste Chromebook mit Dolby Atmos, ist ein wichtiger Meilenstein in unserer langjährigen Zusammenarbeit mit Dolby", so Benny Zhang, Executive Director und General Manager of Chromebooks in der Intelligent Devices Group von Lenovo. "Wir sind bestrebt, Verbrauchern überall innovative Neuerungen zu bieten, und durch die Zusammenarbeit mit Dolby kommen unsere Chromebook-Nutzer nun in den Genuss von erstklassigem Premium-Audio."

"Unsere Priorität bei der Weiterentwicklung der Chromebook-Produktreihe ist es, außergewöhnliche Leistung und Erlebnisse zu bieten, die für Sie wirklich wichtig sind", sagt John Maletis, VP of ChromeOS Product bei Google. "Dolby ist ein unschätzbarer Partner auf dieser Reise, der es uns ermöglicht, mit Dolby Atmos erstklassige Audioerlebnisse zu bieten, die von führenden Künstlern geschätzt und von Unterhaltungsfans auf der ganzen Welt geliebt werden."

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