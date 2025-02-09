"Wolf Man" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
Universal veröffentlicht "Wolf Man" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der von Leigh Whannell (Der Unsichtbare) inszenierte Blumhouse Werwolf-Thriller mit Christopher Abbott, Julia Garner, Matilda Firth und Sam Jaeger läuft seit dem 23.01.2025 in den deutschen Kinos und erscheint am 10.04.2025 fürs Heimkino. "Wolf Man" erscheint auch als Ultra HD Blu-ray-Steelbook.
Beide Blu-ray-Varianten sind mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar und mehrere Making of-Featurettes geplant.
- Wolf Man - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Wolf Man [4K Ultra HD Blu-ray] bei Amazon.de
- Wolf Man [Blu-ray] bei Amazon.de
- Wolf Man - Steelbook [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Wolf Man [4K Ultra HD Blu-ray] bei jpc.de
- Wolf Man [Blu-ray] bei jpc.de
Wolf Man [4K Ultra HD Blu-ray / Blu-ray Disc]
Bild: 2,39:1
Ton: Dolby Atmos (Deutsch, Englisch)
Untertitel: Deutsch, Englisch, Spanisch, Dänisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Schwedisch
Bonusmaterial
- Ein neues Monster wird entfesselt
- Die Entstehung von "Wolf Man"
- Packendes Grauen
- Albträume und Geräuschkulissen
- Filmkommentar mit Co-Autor und Regisseur Leigh Whannell
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.