TEST: LG OLED evo AI TV C6 - Visuell starker OLED-Fernseher mit neuem KI-Prozessor und 165-Hz-Gaming

Der neue LG OLED evo AI TV C6, unser Testgerät ist der LG OLED65C69LB, richtet sich gleichermaßen an Heimkino- und Gaming-Fans und möchte mit einem besonders authentischen, farbechten, plastischen Bild mit exzellentem Kontrast überzeugen. Herzstück der neuen Serie ist der α11 Gen3 4K AI-Prozessor mit Dual AI Engine, der laut LG neue Bestwerte bei Geschwindigkeit und Rechenleistung erreicht.

Highlights des LG OLED evo AI TV C6

4K OLED evo AI TV mit perfektem Schwarz und satten Farben

Brightness Booster für höhere Spitzenhelligkeit

α11 Gen3 4K AI-Prozessor mit Dual AI Engine

Gaming mit bis zu 4K bei 165 Hz

Unterstützung für Nvidia G-Sync und AMD FreeSync

Dolby Vision, Dolby Atmos und Filmmaker Ambient Mode

webOS 26 inklusive vier Jahren Upgrade-Garantie

Dolby Atmos FlexConnect (DAFC) für kabellose Soundsysteme

Neues OLED evo-Panel mit Brightness Booster

LG kombiniert beim C6 ein 4K OLED evo-Display mit Brightness Booster-Technologie. Dadurch sollen besonders helle und kontrastreiche Bilder ermöglicht werden.

Wichtig zu wissen:

Die neue Hyper Radiant Color-Technologie inklusive Brightness Booster Pro bleibt ausschließlich den 77- und 83-Zoll-Modellen vorbehalten. Wer also das optimierte RGB Tandem-Panel möchte, muss sich bei den großen Bilddiagonalen oder gleich der LG G6 Serie umsehen.

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Gaming-Features im Überblick

Für Spieler bietet der OLED evo AI TV C6 zahlreiche moderne Gaming-Funktionen:

4K-Gaming mit bis zu 165 Hz

Nvidia G-Sync-Unterstützung

AMD FreeSync-Support

HGiG-Unterstützung für HDR-Gaming

Game Optimizer für schnelle Einstellungen

Smart-TV und Bedienung

Die LG OLED C6 Serie ist mit dem webOS 26 Betriebssystem ausgestattet

Zum Einsatz kommt webOS 26 mit LG ThinQ. Zusätzlich integriert LG:

Apple AirPlay 2

„Works with Hey Google“

Hands-Free Voice Control

Home Dashboard zur Steuerung vernetzter Geräte

Die neue AI Magic Remote MR26GA besitzt einen eigenen AI-Button für den schnellen Zugriff auf KI-Funktionen

Größen und Preis

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Der LG OLED evo AI TV C6 ist in folgenden Größen verfügbar:

42 Zoll (1.699 Euro UVP)

48 Zoll (1.799 Euro UVP)

55 Zoll (2.399 Euro UVP)

65 Zoll (3.199 Euro UVP)

77 Zoll (4.599 Euro UVP)

83 Zoll (7.199 Euro UVP)

Die unverbindliche Preisempfehlung unseres Testsamples in 65" liegt bei 3.199 Euro.

Unterschiede der LG OLED evo AI TV C6 Modelle im Überblick

Essentielle Merkmale für eine hohe visuelle Leistungsfähigkeit sind natürlich bei allen verfügbaren LG OLED evo AI TV-Modellen der C6 Serie identisch. Ein Unterschied sind die unterschiedlichen Distributionswege. Unser 65C69LB ist das Exklusivgerät für Expert, während der C68LA für EURONICS, MediMax, EP und freie Händler vorgesehen ist. Der C67LA (und C6ELB) wird über den LG Store und Media-Saturn Deutschland verkauft.

Die verschiedenen Varianten der LG C6-Serie unterscheiden sich bei den verfügbaren Bildschirmgrößen, aber auch bei der Fernbedienung sowie einzelnen Designmerkmalen und, zumindest geringfügig, bei der Bild- und Tonverarbeitung. Besonders wichtig: Nicht jedes Modell unterstützt die erweiterten Precision-Master-Pro-Funktionen.

Wichtigste Unterschiede der C6-Modelle

OLEDxxC69LB, OLEDxxC68LA und OLEDxxC6ELB unterstützen:

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Precision HDR Master Pro

Precision Sound Master Pro

OLEDxxC67LA verzichtet auf:

Precision HDR Master Pro

Precision Sound Master Pro

Zumindest bzgl. der SDR-HDR-Konvertierung kann man aber, wenn das persönlich von Interesse ist, Entwarnung geben: Ein AI HDR Remaster ist, unserem Kenntnisstand nach, in jedem Fall an Bord.

Das Modell OLEDxxC6ELB wird mit der Fernbedienung MR26GB mit klassischen Zifferntasten ausgeliefert. Die übrigen Modelle nutzen die neue MR26GA AI Magic Remote.

Das 42-Zoll-Modell besitzt bei allen Serien:

ein kleineres 2.0-Soundsystem mit 20 Watt

einen Kopfhöreranschluss

einen speziellen Edge Plate Standfuß

Die größeren Modelle ab 48 Zoll bieten:

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2.2-Kanal-Soundsysteme mit 40 Watt

je nach Größe unterschiedliche Standfuß-Konstruktionen

Verfügbare Größen je Modellreihe

Modell Verfügbare Größen OLEDxxC69LB 42, 48, 55, 65, 77, 83 Zoll OLEDxxC68LA 42, 48, 55, 65, 77 Zoll OLEDxxC67LA 42, 48, 55, 65, 77, 83 Zoll OLEDxxC6ELB 42, 48, 55, 65, 77, 83 Zoll

Design- und Ausstattungsunterschiede

Merkmal Besonderheiten Rückseiten-Design C69LB und C6ELB mit Stripe Pattern Finish, C68LA und C67LA mit Quartzite Marble DP Finish Frontfarbe 48 Zoll in Schwarz, übrige Größen in Dark Titan Silver Standfuß 83 Zoll mit New Essence Square Stand, 77–48 Zoll mit Edge Slope Stand Kopfhöreranschluss Nur bei 48- und 42-Zoll-Modellen vorhanden

Verarbeitung & Design

Ansicht von der Seite

Rahmen rechts

Ecke rechts oben

Standfuß vorne

Rechter Bereich neben den Anschlüssen

Eindruck der Bautiefe

Die LG OLED C6 Serie orientiert sich, was den optischen Auftritt des Fernsehers betrifft, am minimalistischen Design der letzten Generation. Dem Display schließt sich ein schmaler Rand (ca. 0,5-0,6mm) an, umlaufend findet man dann einen Rahmen aus Aluminium mit geschliffenem Finish vor. Der Standfuß, identisch bei den Modellen in 48" bis 77", ist ebenfalls in Aluminium mit identischer Oberfläche wie der Rahmen gefertigt. Rechts unten im Eck befindet sich ein kleiner "LG OLED"-Schriftzug.

Die Bautiefe ist über einen großen Bereich außerordentlich schmal, aufgrund des grundsätzlich schlanken OLED-Panels. Der Fernseher ist aber nicht durchgängig tief. Einen Teil der Rückseite nimmt das aufgesetzte Gehäuse ein, in dem sich die gesamte Elektronik, die Anschlüsse und die integrierten Lautsprecher befinden.

Gesamtansicht der Rückseite

Die Rückseite verfügt über das bereits bekannte, strukturierte Kunststoff-Material in Anthrazitgrau und einer Marmorierung, die entfernt an Naturstein erinnert. Die Behausung für Elektronik und Soundsystem besteht aus mattschwarzem Kunststoff.

Der Fernseher wirkt durch das schlichte, aufs Wesentliche reduzierte Design elegant aus und drängt sich nicht zu sehr in den Vordergrund. Der Fokus liegt klar auf der visuellen Performance des OLED-Panels und nicht auf einem extravaganten Auftritt des Gerätes.

Weiter geht es mit der Fernbedienung, den Anschlüssen und der Inbetriebnahme auf Seite 2

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