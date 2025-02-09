News

"Alarum" mit Sylvester Stallone erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Splendid veröffentlicht "Alarum" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Action-Thriller mit Scott Eastwood und Sylvester Stallone erscheint am 25.04.2025 mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton fürs Heimkino. Als Bonus-Material sind Interviews und ein Featurette geplant.

