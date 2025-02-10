News

Roman Polanskis "Piraten" erscheint auf Blu-ray Disc

Pidax veröffentlicht "Piraten" (Pirates) auf Blu-ray Disc. Der Abenteuer-Film von Roman Polanski aus dem Jahr 1986 mit Walter Matthau, Cris Campion, und Damien Thomas erscheint am 29.05.2025 mit deutschem und englischem DTS HD 2.0-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material sind u. a. Interviews mit Roman Polanski und Walter Matthau geplant.

