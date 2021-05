News

"Willy Wonka & die Schokoladenfabrik" erscheint in 4K Ultra HD

Warner veröffentlicht "Willy Wonka & die Schokoladenfabrik" (Willy Wonka & The Chocolate Factory) in Ultra HD. Die 1971er-Version der Roald Dahl-Verfilmung soll zunächst ab dem 29.06.2021 als 4K-Version in digitalen Stores wie Apple iTunes erhältlich sein.

In den USA wurde für den 29.06. auch bereits eine Ultra HD Blu-ray angekündigt für die es in Deutschland aber bislang noch keinen VÖ-Termin gibt. Eine erste Vorschau zeigt ein neuer 4K-Trailer.

Auch Tim Burtons Neuverfilmung "Charlie und die Schokoladenfabrik" aus dem Jahr 2005 ist bislang noch nicht auf Ultra HD Blu-ray erhältlich.