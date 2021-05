News

Star Wars & Ultra HD-Kommandos für die Sky Q Sprachsteuerung

Sky bietet zum "Star Wars Day" neue Kommandos für die Sprachsteuerung mit der Sky Q Sprachfernbedienung an, mit denen sich die Filme und Serien abrufen lassen:

• „Star Wars“

• „Ich möchte Star Wars sehen.“

• “May the 4th be with you.”

• “May the force be with you.”

• “Möge die Macht mit Dir sein.“

• „Ich bin Dein Vater.“

• “I am your father”.

• „Es war einmal vor langer Zeit in einer weit entfernten Galaxis…“

• “A long time ago in a galaxy far, far away…”

• Tu es, oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen.“

• „Viel zu lernen Du noch hast.“

Darüber hinaus hat Sky noch einige weitere Kommandos parat, mit denen sich eine Übersicht verschiedener Inhalte aufrufen lässt. So gibt es z.B. einen eigenen Sprachbefehl zum Anzeigen von Ultra HD-Filmen bei Sky:

• „Filme in UHD.“

• „Brumm Brumm.“ (Formel 1)

• „Stern des Südens.“

• „Die Eisernen.“

• „Wer wird Deutscher Meister?“

• „Ich will fit werden.“

• „Meistgesehene Filme“

• „Was hab‘ ich bei der Formel 1 verpasst?“

• „Konzerte.“

• „Pfotenpower.“

