News

Will Smith und Martin Lawrence kündigen "Bad Boys 4" an

Sony plant einen weiteren "Bad Boys"-Kinofilm. Via Instagram machten Will Smith und Martin Lawrence dazu jetzt eine offizielle Ankündigung. Laut Variety soll "Bad Boys 4" wieder von Adil El Arbi und Bilall Fallah gedreht werden, die bereits den dritten Teil "Bad Boys for Life" 2020 mit Will Smith und Martin Lawrence inszeniert hatten.

Weitere Details zum Inhalt und voraussichtlichen Kino-Starttermin von "Bad Boys 4" wurden bislang noch nicht bekannt gegeben.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.