Samsung Galaxy S23 ab 17. Februar in Deutschland erhältlich

Samsung hat das Galaxy S23 vorgestellt. Das neue Samsung Smartphone-Flagschiff soll ab dem 17.02.2023 im deutschen Handel erhältlich sein.

Samsung bietet das neue Smartphone Top-Modell in den Varianten Galaxy S23 Ultra (ab 1399 EUR), Galaxy S23+ (ab 1199 EUR) und Galaxy S23 (ab 949 EUR) an.

Eines der Highlights ist die Samsung Galaxy Kamera im Galaxy S23 Ultra, die u.a. über einen Nachtfotografie-Modus verfügt, der Rauschen mit einem KI-Algorithus reduzieren kann.

Der Isocell HP 2-Sensor verfügt über 200 Millionen 0,6-Mikrometer-Pixel (μm) im bereits von vielen 108 Megapixel-Kameras genutzten Format von 1/1,3 Zoll. Die physische Auflösung des Sensors wird für verschiedene Anwendungzwecke und unterschiedliche Lichtverhältnisse flexibel eingesetzt. In schwach beleuchteten Umgebungen verwandelt sich der Sensor entweder in einen 1,2μm 50-Megapixel- oder 2,4μm 12,5-Megapixel-Bildsensor, indem er vier bis 16 benachbarte Pixel zusammenfasst. Für 8K-Videos, etwa mit 33 Megapixel, schaltet der HP2 in den 1,2μm 50 Megapixel-Modus. Für HDR-Aufnahmen nutzt der Sensor über DSG im 50-Megapixel-Mode zwei separate Konvertierungswerte für das auf Pixelebene empfangene Analogsignal.

Neben 8K-Video mit 30 Bildern pro Sekunde (fps) sind auch 4K-Aufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde in HDR mit Smart-ISO Pro möglich. Dabei werden verschiedene ISO-Werte aus einer einzigen Belichtung zusammenführt und können neben HDR-Video auch für die HDR-Aufnahme von 12,5-Megapixel-Bildern genutzt werden.

Über die Kamera-App von Samsung stehen außerdem Mehrfachbelichtungen und Astrofotografie-Funktionen zur Verfügung. Die Samsung Expert RAW-App, die exklusiv auf den Samsung Galaxy Geräten verfügbar ist, ermöglicht DSLR-ähnliche Aufnahmen und die Bearbeitung von Bildern im RAW- und JPEG-Format.

Samsung verwendet einen "Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Prozessor" von Qualcomm und nutzt im Galaxy S23 Ultra einen 5.000 mAh-Akku. Samsung verspricht bis zu vier Jahre One UI und Android OS-Updates und fünf Jahre Sicherheitsupdates nach globaler Markteinführung.

Die Galaxy S23-Serie wird in den Farbvarianten Phantom Black, Cream, Green und Lavender angeboten. Im Samsung Online sind außerdem noch die Farbvarianten Graphite, Red, Lime und Sky Blue erhältlich.

Vorbestellungen für die neuen Smartphones der Samsung Galaxy S23-Serie sind ab sofort möglich.

