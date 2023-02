News

Warner veröffentlicht Film-Klassiker auch als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Warner veröffentlicht im April weitere Film-Klassiker auf Ultra HD Blu-ray. Zu den 4K-Premieren gehören neben "... denn sie wissen nicht, was sie tun" (Rebel without a Cause) mit James Dean auch "Die Spur des Falken" (The Maltese Falcon) mit Humphrey Bogart und "Der Unbeugsame" (Cool Hand Luke) mit Paul Newman.

Die drei Ultra HD Blu-rays sollen laut Handelsinformationen am 6. bzw. 20. April (... denn sie wissen nicht, was sie tun) auf Ultra HD Blu-ray erscheinen. Die Ultra HD Blu-rays werden neben den Standard-Editionen auch als Steelbook veröffentlicht.

Die Blu-ray Discs der drei Filme wurden bereits seit einiger Zeit nicht mehr produziert und sind ebenfalls bei den Ultra HD Blu-rays mit dabei.

