Paramount veröffentlicht "Star Trek: Strange New Worlds Staffel 1" auf Blu-ray Disc

Paramount veröffentlicht im Mai die erste Staffel von "Star Trek: Strange New Worlds" auf Blu-ray Disc. Die im letzten Jahr beim Streaming-Dienst Paramount+ gestartete neue "Star Trek"-Serie soll am 25.05.2023 auf Blu-ray Disc erscheinen. Eine Ultra HD Blu-ray wie sie in den USA geplant ist, wurde bislang noch nicht für den deutschen Markt angekündigt.

Am 06.04.2023 erscheinen außerdem die Kinofilme "Star Trek: Treffen der Generationen", "Star Trek: Der erste Kontakt", "Star Trek: Der Aufstand" und "Star Trek: Nemesis" erstmals auf Ultra HD Blu-ray.

