News

Warner: "The Batman" spielt bereits fast 250 Millionen Dollar ein

Warner konnte mit "The Batman" am Start-Wochenende bereits fast 250 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kino-Kassen einspielen. In den USA wurden seit dem Start am Freitag bereits Einnahmen von 128,5 Millionen US-Dollar erzielt und im Rest der Welt rund 120 Millionen Dollar.

Das Einspielergebnis summiert sich somit auf 248,5 Millionen Dollar. International ist "The Batman" bislang der erfolgreichste Kinostart des Jahres gelungen und es konnte bereits fast das gesamte bisherige Einspielergebnis von "Uncharted" (ca. 271 Millionen US-Dollar) erzielt werden. In Deutschland soll "The Batman" laut "Deadline" umgerechnet rund 5.1 Millionen Dollar am Startwochenende eingespielt haben.

Der neue Batman-Film von Matt Reeves mit Robert Pattinson erscheint voraussichtlich im Frühsommer auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc.

bereits erhältlich:

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.