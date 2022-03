News

Warner plant "I am Legend"-Fortsetzung mit Will Smith

Warner plant eine Fortsetzung von "I am Legend". Neben Will Smith soll in der Fortsetzung des Weltuntergangs-Dramas aus dem Jahr 2007 auch Michael B. Jordan mitspielen. Beide werden auch als Produzenten an dem Film beteiligt sein.

Während hinter den Kulissen schon einige Vorbereitungen laufen, gibt es zum Inhalt der "I am Legend"-Fortsetzung und einem eventuellen Kino-Start-Termin noch keine Informationen.

"I am Legend" basierte auf der Romanvorlage von Richard Matheson aus dem Jahr 1954. Zuvor gab es bereits die Verfilmungen "The Last Man on Earth" (1964) und "Der Omega-Mann" (1971).

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.