Warner: "Dune"-Fortsetzung kommt später ins Kino

Warner und Legendary Pictures haben den Kinostart für die Fortsetzung von Denis Villeneuves "Dune" verschoben.

Ursprünglich sollte "Dune: Part Two" am 20.10.2023 in den US-Kinos starten. Dieser Termin wurde jetzt einen Monat nach hinten verschoben. Nach den aktuellen Planungen ist der Kinostart jetzt für den 17.11.2023 geplant.

Die Dreharbeiten für "Dune: Part Two" sollen voraussichtlich in diesem Herbst in Budapest beginnen.

