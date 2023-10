News

Warner: "Blue Beetle" mit deutschem Dolby Atmos-Mix auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Warner hat "Blue Beetle" für den November auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc angekündigt. Der DC-Superhelden-Action-Film mit Xolo Maridueña soll am 16.11.2023 fürs Heimkino erscheinen.

Die Ultra HD und Blu-ray Disc sind mit einem deutschen und englischen Dolby Atmos-Mix mit Dolby TrueHD Core ausgestattet und unterstützen neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind ein umfangreiches "Blue Beetle Generations" Making of sowie die Hintergrund-Featurettes "Scarab Vision" und "Blue Beetle's Nana Knows Best" geplant. "Blue Beetle" wird auch als Ultra HD Blu-ray-Steelbook sowie als "Funko Pop"-Edition veröffentlicht.

Ab sofort ist "Blue Beetle" bereits in 4K zum Streaming u.a. bei Amazon Prime Video und Apple erhältlich - bei Apple sogar mit deutschem Dolby Atmos-Sound.

Blue Beetle (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton:

Englisch: Dolby Atmos

Deutsch: Dolby Atmos

Untertitel: Deutsch, Englisch

Bonus-Material:

Blue Beetle-Generationen (Making of)

Ursprünge

Produktionsstart

In vollem Flug

Die Welt eines Helden

SCARAB VISION:

Episode 1: Initiation

Episode 2: Kontrolle

Blue Beetle (Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton:

Englisch: Dolby Atmos

Deutsch: Dolby Atmos

Untertitel: Deutsch, Englisch

Bonus-Material:

Blue Beetle-Generationen (Making of)

Ursprünge

Produktionsstart

In vollem Flug

Die Welt eines Helden

SCARAB VISION:

Episode 1: Initiation

Episode 2: Kontrolle

