"The Deep House" mit Dolby Atmos auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Turbine Medien veröffentlicht "The Deep House" im Februar als einfache Ultra HD Blu-ray Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller wurde bereits im Direktvertrieb als Mediabook veröffentlicht und kommt am 08.02.2024 auch als Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc mit Standard-Verpackung in den restlichen Handel. Beide Blu-ray-Varianten sind mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes und Deleted Scenes dabei.

