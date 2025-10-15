News

Velodyne Acoustics stellt WiConnect System 2 vor

Mit dem neuen WiConnect System 2 präsentiert Velodyne Acoustics eine kompakte Lösung für den drahtlosen Betrieb von Subwoofern und Lautsprechern vor. Kernpunkte sind hohe Reichweite, Flexibilität und eine stabile Signalübertragung. Letztere erfolgt im 5,8-GHz-Band und soll mit 48 kHz / 24-Bit eine hohe Klangqualität bieten können. Zudem wird der komplett hörbare Frequenzbereich von 20 Hz - 20 kHz via Stereo-Cinch übertragen.

Neben Subwoofern kann über das WiConnect System 2 auch zwei kabellos verbundene Rear-Lautsprecher im Heimkino angesteuert werden. Hier soll eine absolut verzögerungsfreie Übertragung ohne hörbare Kompression gegeben sein.

Die Reichweite beträgt laut Angaben des Herstellers rund 30m und ist auch für größere Räumlichkeiten geeignet. Ein Transmitter bedient dabei bis zu vier Receiver gleichzeitig. So können auch mehrere Subwoofer oder Lautsprecher parallel in ein Setup eingebunden werden. Das WiConnect System 2 ist mit den kompakten Abmessungen von 90 x 32 x 90 mm (BxHxT) unauffällig und lässt sich einfach platzieren.

Die Stromversorgung läuft sowohl beim Sender als auch beim Empfänger über USB. Das ist praktisch, da aktuelle Subwoofer von Velodyne und auch moderne AV-Receiver bereits über USB-A-Anschlüsse versorgen, die sich für die Stromzufuhr eignen. Das erspart in vielen Fällen ein separates Netzteil und ermöglicht eine aufgeräumte Installation.

Das WiConnect System 2 möchte so, unabhängig davon, ob man es in einem klassischen Stereo-Setup oder für die Einbindung des LFE-Signals im Heimkino verwendet, eine flexible und zuverlässige Lösung bieten.

Das WiConnect System 2 ist ab Oktober für eine UVP inkl. MwSt. von 349,00 Euro verfügbar.

Technische Daten im Überblick (aus der Pressemitteilung):

Digitale Signalübertragung mit 48 kHz / 24 Bit

Reichweite: ca. 30 Meter

Betrieb im 5,8-GHz-Band

Ein Sender steuert bis zu vier Empfänger

Anschlüsse: Stereo-RCA oder LFE

Stromversorgung über USB (5V, 1A)

Abmessungen (B × H × T): 90 × 32 × 90 mm (Sender und Empfänger)

