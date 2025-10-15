News

"Bruce Springsteen: Nebraska 82 - Expanded Edition" erscheint als Blu-ray Disc + CD & Vinyl LP-Set

Sony veröffentlicht die "Bruce Springsteen: Nebraska 82 - Expanded Edition" am 24.10.2025 als umfangreiches Boxset. Zum Start des Kinofilms "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" erscheint das "Nebraska"-Album aus dem Jahr 1982 als erweiterte Ausgabe mit Blu-ray Disc und 4 CDs oder alternativ mit 4 Schallplatten. Die Blu-ray Disc enthält einen neuen Film mit Dolby Atmos, Dolby True HD 5.1 und PCM Stereo-Sound in dem alle 10 "Nebraska"-Songs in der Original-Reihenfolge gespielt werden.

Neben dem remasterten "Nebraska"-Album sind auf den CDs/LPs zahlreiche Outtakes, Demos und insgesamt 15 unveröffentlichte Aufnahmen dabei. Die "Expanded Edition" enthält auch die "Electric Nebraska"-Sessions mit der E-Street Band und eine ganze Reihe von Songs, die von Bruce Springsteen erst später auf dem "Born in the U.S.A."-Album veröffentlicht wurden.

Tracklisting

Blu-ray Disc Nebraska (Count Basie Theatre, Red Bank, NJ)

1. Nebraska

2. Atlantic City

3. Mansion On the Hill

4. Johnny 99

5. Highway Patrolman

6. State Trooper

7. Used Cars

8. Open All Night

9. My Father’s House

10. Reason to Believe

11. Nebraska (Instrumental) – End Credits

CD 1: Nebraska Outtakes

1. Born In the U.S.A. - Demo Version – 1982

2. Losin’ Kind – Nebraska Outtakes

3. Downbound Train – Nebraska Outtakes

4. Child Bride – Nebraska Outtakes

5. Pink Cadillac – Nebraska Outtakes

6. The Big Payback – Single B-side – 1982

7. Working on the Highway – Nebraska Outtakes

8.On the Prowl – Nebraska Outtakes

9. Gun in Every Home – Nebraska Outtakes



CD 2: Electric Nebraska

1. Nebraska

2. Atlantic City

3. Mansion On the Hill

4. Johnny 99

5. Downbound Train

6. Open All Night

7. Born in the U.S.A.

8. Reason to Believe

CD 3: Nebraska (Count Basie Theatre, Red Bank, NJ)

1. Nebraska

2. Atlantic City

3. Mansion On the Hill

4. Johnny

5. Highway Patrolman

6. State Trooper

7. Used Cars

8. Open All Night

9. My Father’s House

10. Reason to Believe

CD 4: Original Album Remastered

1. Nebraska

2. Atlantic City

3. Mansion On the Hill

4. Johnny 99

5. Highway Patrolman

6. State Trooper

7. Used Cars

8. Open All Night

9. My Father’s House

10. Reason to Believe

bereits erhältlich:

