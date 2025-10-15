News

Neue High-End-Serie PLATINA mit Verstärker und Netzwerkplayer von QUAD

Bildquelle: QUAD

Mit der neuen PLATINA Serie möchte der britische Traditionshersteller QUAD ein neues Kapitel aufschlagen und stellt mit PLATINA INTEGRATED und PLATINA STREAM zwei komplett neu entwickelte Audiokomponenten vor, die analoge Klangkultur mit moderner Digitaltechnik perfekt vereinen sollen.

Die neuen Komponenten im Kurz-Überblick:

Der PLATINA INTEGRATED ist ein Class-AB-Vollverstärker im Dual-Mono-Aufbau. Er realisiert 2 x 200 Watt an 8 Ohm und ist mit einem 630-VA-Ringkerntrafo sowie 44.000 μF Siebkapazität pro Kanal ausgestattet. An Bord ist ein ESS9038PRO DAC, der PCM bis 768kHz und DSD512 verarbeitet. Für minimalen Jitter sollen zwei integrierte Masterclocks sorgen.

An Anschlüssen stehen Cinch und XLR zur Verfügung, außerdem optische und koaxiale Eingänge sowie USB. Auch eine Phono MM/MC-Schnittstelle mit wählbarer Verstärkung ist an Bord und wer den Smart TV mit dem PLATINA INTEGRATED verbinden möchte, nimmt dazu den HDMI-ARC-Anschluss her.

Anzeige

Der PLATINA STREAM als Netzwerkplayer nutzt den identischen ESS ES9038PRO DAC. An Streamingfunktionen werden hier Tidal Connect, Qobuz Connect, Spotify Connect, TuneIn Radio, Plex und AirPlay 2 unterstützt. Der PLATINA STREAM ist außerdem Roon Ready. Die Netzwerkintegration kann drahtlos via Dual-Band-WLAN oder per Gigabit-Ethernet erfolgen. Für die Steuerung des Gerätes ist unter anderem die PLATINA App vorgesehen. An der Geräte-Vorderseite ist ein 4,3-Zoll-IPS-Farbdisplay verbaut, welches Cover und Wiedergabeinfos anzeigt.

Beide Modelle sind in massiven Stahlgehäuse mit gefräster Aluminiumfront untergebracht und wahlweise in Schwarz oder Silber verfügbar.

Die QUAD PLATINA Serie ist ab sofort im Fachhandel verfügbar:

PLATINA INTEGRATED: 4.190 Euro

PLATINA STREAM: 3.590 Euro

Die Geräte sollen zu einem späteren Zeitpunkt um den CD-Transport PLATINA CDT ergänzt werden.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.