"V wie Vendetta" mit englischem Dolby Atmos-Mix auf 4K Ultra HD Blu-ray

Warner veröffentlicht im November "V wie Vendetta" auf Ultra HD Blu-ray. In den USA wurden jetzt Informationen zur Ausstattung bekannt gegeben, die wahrscheinlich auch für die deutsche Ultra HD Blu-ray gelten werden. So soll die Ultra HD Blu-ray einen neuen englischen Dolby Atmos-Mix enthalten. Ausserdem wurde auch neues Bonus-Material wie ein Gespräch zwischen Regisseur James McTeigue & Lana Wachowski und ein Ausschnitt aus dem Vorsprechen von Natalie Portman produziert, welches um frühere Extras wie verschiedene Making Of-Featurettes ergänzt wird.

Die Ultra HD Blu-ray kommt in Deutschland am 26.11.2020 in den Handel. Bei SATURN und Media Markt soll "V wie Vendetta" auch in einer Steelbook 4K-Edition erscheinen.

