News

Universal 4K Ultra HD Blu-rays & Blu-ray Discs ab 2026 im Vertrieb von Plaion Pictures

Plaion Pictures übernimmt ab dem 01.01.2026 den Vertrieb der Ultra HD Blu-rays, Blu-ray Discs und DVD von Universal. Universal stellt seinen eigenen Vertrieb physischer Bildträger zum 31.12.2025 in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein.

Plaion hat bereits den Vertrieb der Ultra HD Blu-rays und Blu-ray Discs von StudioCanal, Sony und zuletzt Warner übernommen. Die physischen Medien von Constantin Film, um die sich Universal bislang ebenfalls kümmerte, werden bereits ab November 2025 von Leonine vertrieben.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.