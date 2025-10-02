News

Dali KUPID ab sofort verfügbar

Der kompakte und optisch attraktive Zweiwege-Regallautsprecher KUPID ist seit dem 01. Oktober im Handel erhältlich.

Mit 26mm Hochtöner und 4,5 Zoll Tiefmitteltöner mit Dali Papier-/Holzfasermembran reicht die schlanke Box bis auf 63 Hz hinunter. Nach oben hin setzen 25 kHz die Grenze (+/- 3dB). Da darf man durchaus Verstärker mit 40 bis 120 Watt pro Kanal hernehmen, so der Hersteller, die Empfindlichkeit beträgt 83dB.

Ein Paar der 237mm hohen, 140mm breiten und 195mm tiefen Lautsprecher kostet 338 Euro. Mit fünf verschiedenen Farbvarianten zeigt man sich sehr flexibel, das geht von knallgelb über schickem Blau bis hin zu gediegener Walnuss- oder mattschwarzer Optik. Elegantes Detail: Die Membranoberfläche passt farblich exakt zum Lautsprecher-Finish.

"Keep It Simple" war die Maxime bei der Entwicklung. Also alles einfach, aber qualitativ hochwertig halten, um typischen DALI-Sound zum günstigen Preis realisieren zu können. Außerdem sollen HiFi-Einsteiger direkt mit der ikonischen Marke bekannt gemacht werden. Das gesamte Konzept der neuen KUPID wurde in Dänemark entwickelt und gestaltet.

Ausführliche Informationen zu Dali KUPID hier:

