News

Universal: "Twister"-Fortsetzung soll nächstes Jahr ins Kino kommen

Universal bereitet für das kommende Jahr eine Fortsetzung von "Twister" vor. Jan de Bonts Tornado-Klassiker mit Bill Paxton und Helen Hunt aus dem Jahr 1996 spielte weltweit fast 500 Millionen USD ein und wurde zuletzt von Turbine inklusive HD-Remaster mit Dolby Atmos und Auro-3D Ton auf Blu-ray Disc veröffentlicht.

Für die Hauptrollen in "Twisters" sind Glen Powell und Daisy Edgar-Jones im Gespräch. Regie soll Lee Isaac Chung führen, der zuletzt das Drama "Minari – Wo wir Wurzeln schlagen" gedreht hatte. Zur Handlung des Films, dessen Drehbuch von Mark L. Smith (The Revenant) stammt, wurden noch keine Angaben gemacht. Der Kinostart von "Twisters" ist in den USA für den 19.07.2024 geplant.

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.