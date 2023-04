News

Neues Metallica-Album "72 Seasons" jetzt auf CD & LP erhältlich

Ab sofort ist das neue Metallica-Album "72 Seasons" im Handel erhältlich. Das 12. Studio-Album von Metallica wird als CD und Doppel-LP angeboten.

2023/2024 gehen Metallica mit dem neuen Album auch auf die "M72" Welt-Tournee in insgesamt 22 Städten. Dabei soll es an jedem Tour-Ort jeweils zwei Konzerte mit unterschiedlichem Song-Lineup geben. In Deutschland sind im Rahmen der "M72"-Tournee Metallica-Auftritte in Hamburg (26 & 28.05.2023) und München (24. & 26.05.2024) geplant.

Metallica - 72 Seasons Tracklisting

Seasons Shadows Follow Screaming Suicide Sleepwalk My Life Away You Must Burn! Lux Æterna Crown of Barbed Wire Chasing Light If Darkness Had a Son Too Far Gone? Room of Mirrors Inamorata

