News

Universal: Austausch für "Zurück in die Zukunft" 4K Ultra HD Blu-rays

Universal bietet einen Umtausch der "Zurück in die Zukunft" Ultra HD Blu-rays an. Diese enthalten Fehler beim deutschen Dolby Atmos-Sound. Wer die Ultra HD Blu-rays ohne Verpackung und unter Angabe seiner Anschrift an die folgende Adresse schickt, soll voraussichtlich im Dezember korrigierte Exemplare erhalten:

Universal Pictures Germany GmbH

BTTF

Christoph-Probst-Weg 26

20251 Hamburg

Die "Zurück in die Zukunft"-Trilogie wurde am 22.10.2020 in Deutschland auf Ultra HD Blu-ray als limitiertes Steelbook veröffentlicht. Dies war allerdings so schnell ausverkauft, dass nur wenige Vorbesteller zum Zuge kamen. Universal stellt bereits eine weitere Auflage in Aussicht, wenn auch nicht unbedingt als Steelbook. Der VÖ-Termin ist noch offen, dürfte aber erst nach der Korrektur der Tonprobleme erfolgen.

In den USA wurden die "Zurück in die Zukunft"-Filme u.a. bei Apple auch digital in 4K mit Dolby Vision & Dolby Atmos-Sound veröffentlicht. Im deutschen iTunes Store ist die Trilogie aber weiterhin nur in der HD-Version erhältlich.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.