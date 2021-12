News

Umtausch für defekte "Scream" 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc

Paramount bietet Austausch-Discs für die seit Oktober erhältliche Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc von "Scream" an. Die überarbeiteten Versionen sollen Fehler der deutschen Tonspur korrigieren und können per E-Mail mit einer Kopie des Kaufbelegs und Nennung der Postanschrift an info@universal-pictures.de angefordert werden.

Alternativ können die defekten Discs (ohne Hülle) zum Umtausch auch per Post verschickt werden:

Universal Pictures Germany GmbH

"Scream"

Christoph-Probst-Weg 26

20251 Hamburg

Am 06.01.2022 erscheint "Scream" noch einmal mit Standard-Verpackung auf Ultra HD Blu-ray. Diese soll bereits die korrigierten Discs enthalten.

bereits erhältlich:

Scream (4K Ultra HD Blu-ray)

Extras:

Ein blutiges Vermächtnis: Scream 25 Jahre später— NEU!

Audio-Kommentare von Regisseur Wes Craven and Drehbuchautor Kevin Williamson

Produktions-Featurette

Behind the Scenes Am Scream Set Drew Barrymore

Q&A mit Cast und Crew Was ist euer Lieblings-Horrorfilm? Warum sind die Leute so von Horrorfilmen fasziniert?



