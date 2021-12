News

"Pop around the Clock" - 24 Stunden Live-Konzerte auf 3sat

3sat zeigt auch in diesem Jahr wieder zu Silvester 24 Stunden Live-Konzerte in HDTV. Mit dabei sind Konzerte u.a. von Lindemann, Depeche Mode, Coldplay, Rolling Stones, Bruce Springsteen, Tina Turner, Billy Joel und Joe Bonamassa. Ergänzt wird das internationale Konzert-Angebot um Eigenproduktionen z.B. aus der 3sat-Reihe "zdf@bauhaus", in der Moderator Jo Schück seit 2011 Konzerte aus dem Bauhaus in Dessau und aus der Bauhaus-Universität in Weimar präsentiert.

Los geht es am 31.12.2021 um 06.30 Uhr. Die Konzerte werden auch in der 3sat-Mediathek veröffentlicht. Der genaue Zeitablauf für den Konzert-Tag ist auf der 3sat-Website verfügbar:

