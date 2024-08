News

"Trap: No Way Out" jetzt im Kino und bald auf Blu-ray Disc

Warner veröffentlicht "Trap: No Way Out" im Herbst auf Blu-ray Disc. Der neue Thriller von M. Night Shyamalan mit Josh Hartnett läuft ab dem 01.08.2024 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich um den Oktober herum auf Blu-ray Disc. Details zur Ausstattung liegen noch nicht vor.

bereits erhältlich:

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.