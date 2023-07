News

"Transformers: Aufstieg der Bestien" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook mit Dolby Atmos

Paramount hat "Transformers: Aufstieg der Bestien" (Transformers: Rise of the Beasts) jetzt auch in Deutschland für den Oktober zum Kauf auf 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray Disc & DVD angekündigt. Der neue Transformers-Film von Steven Caple Jr. (Creed II - Rocky's Legacy) erscheint am 12.10.2023 fürs Heimkino. Beide Blu-ray-Varianten werden auch als Steelbook in limitierter Auflage veröffentlicht.

Die Ultra HD Blu-ray wird mit einem deutschen und englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein und unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision. Die Blu-ray Disc verfügt über englischen Dolby Atmos- und deutschen Dolby Digital 5.1-Ton. Als Bonus-Material sind mehrere Making of-Featurettes und "Deleted Scenes" geplant.

"Transformers: Aufstieg der Bestien" erscheint auf digitalen Streaming-Plattformen wie Apple iTunes bereits am 14.08. zum Kauf und am 14.09. zum Verleih.

bereits erhältlich:

Transformers: Aufstieg der Bestien (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Anzeige



Ton:

Englisch: Dolby Atmos

Deutsch: Dolby Atmos

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Transformers: Aufstieg der Bestien (Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton:

Englisch: Dolby Atmos

Deutsch: Dolby Digital 5.1

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.