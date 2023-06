News

Details zu "The Expendables 2" auf 4K Ultra HD Blu-ray

Leonine veröffentlicht "The Expendables 2" im August auf Ultra HD Blu-ray und hat jetzt auch die Details zur Ausstattung bestätigt. Die Ultra HD Blu-ray wird mit deutschem und englischem DTS HD MA 7.1-Ton ausgestattet sein. Bonus-Material ist nicht geplant.

Der zweite Teil der Action-Reihe aus dem Jahr 2012 mit Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger soll am 18.08.2023 erstmals in Deutschland in 4K erscheinen. Parallel zur Ultra HD Blu-ray wird auch die Blu-ray Disc als Neuauflage veröffentlicht.

"The Expendables 4" soll am 21.09.2023 in den deutschen Kinos starten.

