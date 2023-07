News

Euro 2024: Keine Ultra HD TV-Übertragung der Fußball-EM in Deutschland

Die Euro 2024 in Deutschland wird nicht in Ultra HD produziert werden. Das erklärte Tim Achberger von der für die TV-Produktion der Fußball-EM zuständigen Firma Sportcast kürzlich im Rahmen des "Sky Sport Summit" in Berlin. Technisch wäre man dazu durchaus in der Lage: Sportcast ist eine Tochterfirma der DFL und produziert bereits einzelne Spiele der Fußball-Bundesliga in Ultra HD & HDR. Die Entscheidung gegen eine Ultra HD-Produktion der Euro 2024 soll von der UEFA gefällt worden sein. Welche Gründe die UEFA dazu bewogen haben, ist nicht bekannt. An der mangelnden Nachfrage dürfte es nicht gelegen haben, da die Euro 2020 bereits in Ultra HD mit HDR produziert und auch von zahlreichen Sendern in der ganzen Welt in 4K übertragen wurde.

Ursprünglich wollte die Deutsche Telekom alle 51 EM-Spiele für seine MagentaTV-Kunden in Ultra HD präsentieren. Daraus wird jetzt aber nichts - auch für RTL, die sich die Rechte an 17 EM-Spielen gesichert haben und diese auf RTL UHD auch in Ultra HD hätten zeigen können.

ARD und ZDF können 34 von 51 Spielen der EM 2024 live zeigen. Ultra HD ist dort bis auf einzelne TV-Produktionen in den Mediatheken bislang kein Thema. Die ARD hatte zuletzt bei der WM 2022 immerhin via DVB-T2 HD die Spiele in voller 1080p-Auflösung übertragen. Via Satellit ist aber für ARD & ZDF weiterhin 720p Standard.

