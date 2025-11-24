News

Thorens TD 1600 mit TP92 Tonarm und Ortofon 2M Black als limitierte Black Week Edition

Bildquelle: Thorens

Thorens bietet im Rahmen des Black Friday ein spezielles "Black on Black Bundle" als limitierte Black Week Edition an. Das exklusive Set besteht aus dem Thorens TD 1600 mit Tonarm TP92 und dem Ortofon 2M Black Tonabnehmer. Mit einem besonders stabilen Subchassis-Aufbau, einer grundsätzlich exzellenten Verarbeitung und dem hochwertigen Tonabnehmer werden hier, laut Thorens, Präzision, Design und Klangkultur perfekt miteinander vereint.

Der TD 1600 begeistert mit dreifach gefedertem, stabilisierten Subchassis, einem zweigeteilten Plattenteller für optimale Masseverteilung und präziser Motorsteuerung. Auch der TP 92-Tonarm wurde für hohe Wiedergabetreue und Resonanzarmut entwickelt und soll perfekt mit dem Topmodell der 2M-Serie von Ortofon mit feinpoliertem Shibata-Diamant harmonieren.

Das Thorens "Black on Black Bundle" ist zum Preis von 2.199 Euro direkt im Thorens-Shop erhältlich:

