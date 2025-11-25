News
Sci-Fi-Klassiker "Der verschwundene Planet" erscheint auf Blu-ray Disc
25.11.2025 (Karsten Serck)
Ostalgica veröffentlicht "Der verschwundene Planet" (The Phantom Planet) auf Blu-ray Disc. Der Science Fiction-Klassiker aus dem Jahr 1961 erscheint am 12.12.2026 in der "Classic Chiller Collection" als S/W und colorierte Fassung mit deutschem und englischem Mono-Ton auf Blu-ray Disc. Als Bonus-Material ist ein Booklet geplant. Es stehen zwei verschiedene Cover-Varianten zur Auswahl.
- Der verschwundene Planet Cover A [Blu-ray] bei jpc.de
- Der verschwundene Planet Cover B [Blu-ray] bei jpc.de
Der verschwundene Planet Cover A [Blu-ray] bei Amazon.de Der verschwundene Planet Cover B [Blu-ray] bei Amazon.de
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.