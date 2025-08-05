News

Sam Raimis "The Gift" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Filmjuwelen veröffentlicht "The Gift - Die dunkle Gabe" auf Ultra HD Blu-ray. Der Horror-Thriller von Sam Raimi aus dem Jahr 2000 mit Cate Blanchett, Keanu Reeves, Katie Holmes und Hilary Swank erscheint am 06.11.2025 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind ein Audio-Kommentar, Hintergrundberichte, Interview-Clips, Trailer & TV-Spots und Produktionsnotizen geplant.

bereits erhältlich:

