"Django - Der Rächer" & "Flammendes Inferno"-Steelbook auf Blu-ray Disc

Plaion Pictures hat im Rahmen seines Live Shopping-Events zwei Blu-ray Disc-Neuheiten vorgestellt. Als "Shop-Exclusive" erscheinen bereits am 15.08.2025 "Django der Rächer" als Blu-ray-Premiere sowie ein Blu-ray-Steelbook des Katastrophen-Klassikers "Flammendes Inferno" mit der deutschen Original-Kinosynchronisation und englischem Dolby Atmos-Ton:

Außerdem gibt es mit dem Code SHORTCUT bis zum 06.08.2025 12:00 Uhr einen 10 EUR-Rabatt für alle Bestellungen im Plaion Shop ab 30 EUR Warenwert (keine Vorbesteller).

