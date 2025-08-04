News

Plaion Pictures Live Shopping-Event & 10 EUR Rabatt (Update)

Plaion Pictures präsentiert heute Abend unter dem Motto "Exclusive Release - Short Cut" ein neues Live-Shopping-Event. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht wieder die Ankündigung neuer Shop Exclusives. Die "Short Cut"-Ausgabe wird etwas kompakter als frühere Events ausfallen. Das Live-Shopping-Event startet am 05.08. um 18:55 Uhr. Der Vorverkauf der Neuheiten startet wieder direkt nach der Ankündigung im Plaion Shop.

Außerdem gibt es mit dem Code SHORTCUT bis zum 06.08.2025 12:00 Uhr einen 10 EUR-Rabatt für alle Bestellungen im Plaion Shop ab 30 EUR Warenwert (keine Vorbesteller).

Update: Die folgenden Neuheiten wurden vorbestellt und sind bereits vorbestellbar:

Leider gab es ihm Rahmen des Events keine Infos zu "F1 - Der Film", der bereits in einem Teaser-Bild als Ultra HD Blu-ray-Steelbook zu sehen war und voraussichtlich im Herbst erscheinen wird.

