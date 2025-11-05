News

"No Hit Wonder" erscheint auf Blu-ray Disc

Warner veröffentlicht "No Hit Wonder" auf Blu-ray Disc. Die Komödie von Florian Dietrich mit Florian David Fitz und Nora Tschirner über die Lebenskrise eines einstigen Popstars läuft seit Ende Oktober in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich im Frühjahr 2026 mit DTS HD MA 5.1-Ton auf Blu-ray Disc.

