Warner: "The Bride! - Es lebe die Braut" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook & Blu-ray Disc

Warner veröffentlicht "The Bride! - Es lebe die Braut" auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Neuverfilmung des Horror-Klassikers "Frankensteins Braut" von Maggie Gyllenhaal mit Christian Bale, Jessie Buckley, Peter Sarsgaard, Jake Gyllenhaal und Penélope Cruz läuft ab dem 05.03.2026 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich im Sommer mit Dolby Atmos-Ton auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Die Ultra HD Blu-ray wird auch als Steelbook angeboten.

