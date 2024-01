News

"The Beekeeper" mit Jason Statham als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook vorbestellbar

Leonine veröffentlicht "The Beekeeper" im Frühjahr auf Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc. Im neuen Action-Thriller von David Ayer begibt sich Jason Statham auf einen Rachefeldzug, nachdem bekannt wird, dass er ein früherer Agent der geheimen "Beekeepers"-Organisation ist.

Der Film startet am 11.01.2024 in den deutschen Kinos und erscheint voraussichtlich am 26.04.2024 fürs Heimkino. Laut ersten Handelsinformationen werden alle Blu-ray-Varianten mit deutschem und englischem Dolby Atmos-Ton ausgestattet sein.

Die Ultra HD Blu-ray erscheint auch als Steelbook und ist jetzt bereits vorbestellbar:

